30 Kasım reyting sonuçları: Bakın en çok ne izlendi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 KASIM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT 1'de izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, 2. sırada NOW'da ekrana gelen Ozan Gğndoğdu ile Now Ana Haber, 3.sırada Gönül Dağı yer aldı.

AB'de 1.sırada TRT 1'de izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, 2. sırada Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show, 3.sırada Güldür Güldür Show özeti yer aldı.

AB'C'de 1.sırada TRT 1'de izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, 2. sırada Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show, 3.sırada Güldür Güldür Show özeti yer aldı.