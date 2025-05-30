30 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
30 Mayıs Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Mayıs Cuma gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.160 TL
Satış: 4.161 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.643 TL
Satış: 6.795 TL
Yarım altın
Alış: 13.246 TL
Satış: 13.591 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.551 TL
Satış: 27.971 TL