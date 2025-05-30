30 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Haber Merkezi

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

30 Mayıs Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Mayıs Cuma gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.160 TL

Satış: 4.161 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.643 TL

Satış: 6.795 TL

Yarım altın

Alış: 13.246 TL

Satış: 13.591 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.551 TL

Satış: 27.971 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor