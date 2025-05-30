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30 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

30 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 30 Mayıs 2025 Cuma güncel altın kuru fiyatları...