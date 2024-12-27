31 Aralık borsa açık mı? Yılbaşında borsa tatil mi?

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2025 yılına sayılı günler kala, arama motorlarında araştırmalar da hız kazanıyor.

Her yıl, yılın ilk günü olan 1 Ocak resmi tatil ilan ediliyor. Bu yıl da resmi tatil olacağından birçok kurum hizmet veremeyecek.

Borsayı yakından takip eden ve hisse alımı yapan vatandaşlar, 31 Aralık tarihinde kapalı olup olmayacağını merak ediyor.

Peki, 31 Aralık borsa açık mı, kapalı mı? Yılbaşında borsa tatil olacak mı?

31 ARALIK BORSA AÇIK MI?

31 Aralık tarihinde borsa açık olacak ve aynı saatlerde hizmet verecek. Ancak 1 Ocak resmi tatil olduğundan borsada işlem yapılamayacak.