31 Aralık son! ÇKS başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ÇKS başvuru ekranı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmalarını zorunlu kılıyor.

ÇKS, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına alarak, devletin sunduğu tarımsal desteklerden yararlanabilmelerini sağlıyor.

2025 üretim yılı için başvuruların son günü ise 31 Aralık 2024. Peki Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru nasıl yapılır?

Başvurular, yerel Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlüklerine veya internet üzerinden yapılabiliyor...

ÇKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Üreticiler, başvurularını yerel Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Özellikle e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmek, yalnızca daha önce ÇKS'ye kaydolan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler için geçerli.

Bu nedenle, önceki yıllarda başvuru yapan çiftçilerin, başvurularını online platformdan hızlıca tamamlaması mümkün.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Başvurular için son tarih olan 31 Aralık'tan sonra, çiftçiler sadece yeni edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru yapabilecek. Bu başvurular ise 30 Haziran 2025'e kadar kabul edilecek.

Ayrıca, ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgileri, 15 Mart-15 Nisan 2025 tarihleri arasında güncellenebilecek.