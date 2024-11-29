31 Aralık tatil mi? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

Hüseyin Topuz

2024 yılının sonlarına doğru yaklaşırken yılbaşı tatili hakkında aramalar hız kazandı.

31 Aralık tatil mi olacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar konu hakkında arama yapmaya başladı.

Bilindiği üzere 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

31 Aralık günü okullar, devlet daireleri ve iş yerlerinin çalışma durumu son günlerde merak edilmeye başladı.

Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu merak ediyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

31 Aralık 2024 tarihinde kutlanan yılbaşı bu sene Salı gününe denk geliyor. 2025 yılı resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil.