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Yeni yıla saatler kala kamu kurum ve kuruluşlarında işlemleri olan vatandaşlar 31 Aralık ve 1 Ocak’ta uygulanacak olan çalışma saatleri düzeninin araştırmaya başladı.

Bu kapsamda yapılmaya başlayan araştırmaların arasında yer alan "31 Aralık ve 1 Ocak’ta noterler açık olacak mı?” sorusu arama motorlarında en sık aratılan konuların başında geliyor.

Özellikle noter işlemleri olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan çalışma saatleri netleşti. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta noter açık olacak mı? Noterlerin çalışma saatleri nasıl olacak?

31 ARALIK VE 1 OCAK’TA NOTERLER AÇIK MI?

31 Aralık Salı günü noterler açık olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar 31 Aralık günü işlemlerini hiçbir saat kısıtlaması olmadan gerçekleştirebilecekler.

1 Ocak 2025 takvimlerde Resmi Tatil olarak işaretli. Resmi tatil olan 1 Ocak'ta noterler çalışmıyor olacak. Noter işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 2 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.