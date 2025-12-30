KOOP Market'te 31 Aralık fırsatları: Peynir şenliği başladı! Fiyatlar en dipte...

- KOOP Market, yıl sonu kampanyasında süt ve süt ürünlerinde indirimler yaptı.
- Peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerdeki indirimler, tüketicilerin ilgisini çekti.
- 31 Aralık'a kadar sürecek kampanya, alışveriş yoğunluğunu artırdı.
KOOP Market’in yıl sonuna özel hazırladığı kampanya kapsamında; peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, süt ve kaymak gibi ürünlerde önemli indirimler uygulandı.
Hem kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir çeşitlerinde hem de günlük tüketimi yüksek olan süt ürünlerinde yapılan indirimler, ceplere yansıdı.
Yılbaşı öncesi artan alışveriş yoğunluğu nedeniyle kampanya, kısa sürede tüketicilerin radarına girdi.
Temel gıda alışverişini yıl bitmeden tamamlamak isteyen vatandaşlar, KOOP Market şubelerine yöneldi.
31 Aralık'a kadar geçerli indirimli ürünler haberimizde...