31 Ekim reyting sonuçları: İnci Taneleri zirveyi kaptırdı! Bakın en çok ne izlendi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 EKİM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total’de en çok izlenen program “Hudutsuz Sevda” oldu. 2. sırada İnci Taneleri (Kanal D), 3. sırada Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber yer aldı.

AB grubunda ise zirvede “İnci Taneleri” yer aldı. Dizinin özeti de reytinglerde başarı göstererek ikinci sırada yer aldı. 3. sırada Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber yer aldı.

ABC grubunda da “İnci Taneleri” zirvedeki yerini korudu. Programın özeti yine ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya “Hudutsuz Sevda” yerleşti.