31 Ekim TV yayın akışı 2024! Kanallarda bugünkü programlar...

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.
Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.
Perşembe günlerinin öne çıkan dizisi İnci Taneleri oluyor.
TRT1'de Yabancı Sinema Hız Tuzağı, ATV'de Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı sinema filmi (TV'de ilk) seyirci karşısına çıkacak. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef, Star TV'de ise Eyvah Eyvah 3 filmi izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 31 Ekim 2024 Perşembe TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Bir Gece Masalı
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema / TV'de ilk
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
07.00 Güne Başlarken
09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Eyvah Eyvah 3
NOW TV yayın akışı
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
TRT 1 yayın akışı
09.00 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"
Show TV yayın akışı
TV8 yayın akışı
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm