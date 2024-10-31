31 Ekim TV yayın akışı 2024! Kanallarda bugünkü programlar...

Haber Merkezi

TV izleyicileri, her gün ekran başında farklı yapımlarla vakit geçiriyor.

Kanallar arasında gezinenler çoğu zaman arama motorlarında yayın akışlarını sorguluyor.

Perşembe günlerinin öne çıkan dizisi İnci Taneleri oluyor.

TRT1'de Yabancı Sinema Hız Tuzağı, ATV'de Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı sinema filmi (TV'de ilk) seyirci karşısına çıkacak. Aynı saatlerde TV8'de MasterChef, Star TV'de ise Eyvah Eyvah 3 filmi izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 31 Ekim 2024 Perşembe TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Bir Gece Masalı

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı / Yerli Sinema / TV'de ilk

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

07.00 Güne Başlarken

09.45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Eyvah Eyvah 3

NOW TV yayın akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

TRT 1 yayın akışı

09.00 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Hız Tuzağı"

Show TV yayın akışı

TV8 yayın akışı

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm