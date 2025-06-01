31 Mayıs reyting sonuçları:Şampiyonlar Ligi finali TRT'yi zirveye taşıdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 MAYIS CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Inter final maçı, tüm kategorilerde zirveye yerleşti. ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu ise Total'de ikinci sırayı kaptı. Üçüncü sıraya Survivor yarışma programı yerleşti.