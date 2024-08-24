32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

31. dönem POMEM alımlarına dair başvurular 4 - 14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.
Polis olmak isteyen binlerce kişi 32. Dönem POMEM başvurularının başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. 32. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili aramalar hız kazandı.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından başvuru takviminin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hız verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde yapılan POMEM'lere öğrenci alımı için geri sayım sürüyor.
Peki, POMEM 32. Dönem başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar..
32 . Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?
32. Dönem POMEM başvuruları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz...