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32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

32. Dönem POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 32. Dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki POMEM 32. Dönem başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar..