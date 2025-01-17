32. dönem POMEM sınavı ne zaman? POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Hüseyin Topuz

32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) polis alımı süreci, adayların gündeminde yer alıyor.

32. Dönem POMEM sınavı ile ilgili tarih araştırmaları devam ediyor. Polis olmak isteyen binlerce kişi 32. Dönem POMEM sınavının yapılacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor.

21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek duyuruyu bekliyor.

POMEM giriş sınavına hak kazanan adaylar arasında lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın; önlisans mezunu 2.040 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplamda 12.000 kişi alınacak.

Peki, 32. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? 2025 yılı polis alımı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

32. dönem POMEM sınavı ne zaman?

32. dönem POMEM sınav tarihi henüz belli olmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav tarihine ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.