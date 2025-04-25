32 yıllık ilginç yasak! Otopark dışında kimse giyinik olamıyor

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İngiltere’nin en köklü natürist kulüplerinden biri olan Liverpool Sun and Air Club, doğayla iç içe, özgür bir yaşam tarzını benimseyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

1933 yılından bu yana faaliyet gösteren kulüp, naturizm felsefesine sadık kalan yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak bu deneyime katılmanın oldukça net bir kuralı var: Giysiler yasak.

Kamp alanında konaklama genellikle karavan ya da kamp aracıyla sağlanıyor. Tesisin kurallarına göre sadece otopark alanında kıyafet giymek zorunlu, onun dışında tüm alanlarda çıplaklık tamamen serbest.

Kulüp, bu doğallığı benimsemeyenlere karşı ise oldukça kararlı bir duruş sergiliyor. Yeni misafirler için uygulanan “üç ziyaretlik striptiz” kuralı gereği, kulübe üç kez gelip hala kıyafetlerini çıkarmayan kişiler bir daha davet edilmiyor.

SAYGI DUYMAYANA KAPILAR KAPANIYOR!

Kulüp üyeleri ve müdavimleri, naturizmin sık sık yanlış anlaşıldığını belirtiyor. Belçikalı natürist çift Nick ve Lins, naturizmin cinsellikten çok uzak bir felsefe olduğunu vurguluyor.

Onlara göre bu yaşam tarzı, doğallıkla barışık olmak, bedenini kabullenmek ve doğayla özgürce bütünleşmek anlamına geliyor. Saygı duymayan, bu yaklaşımı suistimal eden ya da sadece meraktan gelen ziyaretçilere ise kapılar kapanıyor.