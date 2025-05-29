354 yıllık devir kapandı! Ünlü mağaza zincirinin şubeleri kepenk indiriyor

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Kanada’da 1670 yılında kurulan 354 yıldır hizmet veren ve ülkenin en köklü ticaret markaları arasında yer alan Hudon’s Bay kepenk indirme kararı aldı.

Uzun yıllardır perakende sektöründe hizmet veren firmanın bu kararı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

26 Mayıs Pazar günü itibariyle mağazalarını kapatmaya başlayan perakende devinin kapatma kararı doğrultusunda 8 bin 347 çalışan işten çıkarılacak.

TÜM MAĞAZALAR KAPANIYOR!

Son yıllarda fiziksel mağazalara olan ilginin giderek azalması ve çevrim içi alışverişin hızla yükselişe geçmesi Hudon’s Bay’ın mağazalarını kapatma kararının en büyük nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Artan rekabet ve düşen müşteri trafiği, mevcut iş modelini sürdürülemez hale gelmesine neden olurken şirket tarafından mart ayında yapılan açıklamalarda, eğer radikal bir çözüm üretilmezse tüm mağazaların kapanabileceği belirtilmişti.

Yapılan tasfiye satışlarının ardından kepenk indirmeye hazırlanan Hudson’s Bay tarafından alınan bu karar perakende dünyasında büyük bir yankıya neden oldu. Mağazalarını kapatan şirketin geleceği için dijitalleşme ve e-ticaret odaklı yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor.