38 yıllık mobilya devi iflas ile burun buruna geldi! Mahkeme 3 ay süre tanıdı

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Bursa İnegöl’de 38 yıldır hizmet veren ve Türkiye’nin önemli mobilya üreticileri arasında yer alan Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye’nin ünlü mobilya markalarında olan Gökkaya Mobilya son dönemlerde yaşanan mali sıkıntılara daha fazla göğüs geremeyerek iflas yolunda ilk adımı attı.

Bursa İnegöl’de uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü mobilya üreticilerinden olan Gökkaya Mobilya tarafından yapılan konkordato başvurusu mahkeme tarafından onaylandı.

Şirketin patronu Hacı Mehmet Gökkaya'nın sahibi olduğu Polox Furniture ve HMG Furniture adlı diğer şirketler de başvuru kapsamında yer aldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuruyu inceleyerek, üç şirket ve sahibi Hacı Mehmet Gökkaya'ya 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

DEVİR İŞLEMLERİ YASAKLANDI

Mahkeme, şirkete tanıdığı bu sürecin ardından davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devrini yasakladı. İkinci bir karar alınana kadar bu yasak devam edeceği belirtildi.

Konkordato süreciyle ilgili olarak mahkeme, görev yapmak üzere bir komiserler heyeti atadı. Bu heyette mali konularda uzmanlaşmış isimler yer aldı. SMMM Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak ve Finans Uzmanı Efsal Uzun, bu dönemde şirketin mali durumunu inceleyecek ve gerekli adımları atacak.

Mahkeme kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir" ifadeleri kullanıldı.