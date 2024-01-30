3'te 1'i Devlet'ten! Ev hanımları ne kadar prim ödeyecek? Prim desteği başladı mı, kaç TL? Emekli olmak isteyen ev hanımları devletten alacakları destek ile birlikte ne kadar prim ödeyeceklerini merak ediyor. Peki, ev hanımları için prim ne kadar, kaç TL? Ev hanımlarına prim desteği başladı mı? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için emeklilik artık hayal olmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hanımlarına, prim desteği verilmesi için harekete geçti.

Sosyal güvencesi olsun isteyen kadınlar, hesaplanan primlerini ödeyecek maaşa kavuşabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak." dedi.

Emekli olma planı yapanlar, ne kadar prim ödeyeceklerini ve devlet desteğini hesaplıyor.

İşte ev hanımları için prim tutarı ve detaylar...

Prim tutarı 2024

İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödeyecek olan ev hanımlarının ne kadar prim ödeyeceği de merak konusudur.

Ev hanımlarının ödeyecekleri SGK prim tutarı için alt ve üst sınır belirlenmiştir.

Ev hanımlarının en az ödeyeceği SGK prim tutarı brüt asgari ücret tutarının %32’si olarak hesaplanır. Mevcut asgari ücrete göre(2024), bu tutar aylık 6400 TL’yi buluyor.

Prim desteği ne kadar

Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin 1/3’ünü oluşturacak. Ortalama 2 bin 133 lira olacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak.

Prim günü

Ev hanımları için emeklilik şartları kapsamında BAĞ-KUR kriterleri uygulanır. Yani çalışmayan bir ev hanımı isteğe bağlı sigortalılık yaptırdığı zaman BAĞ-KUR kapsamındaki şartlara göre emekliliği hak eder.

Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinden dolayı ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.