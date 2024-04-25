4 askeri görmek herkesin harcı, 5. askeri bulmak ise üstün zeka ister! Sadece 9 saniyeniz var… Bir görsel bilmecemiz var ve bu sefer konu, saklambaç oynayan beş genç erkek asker! Ancak bu oyunda bir askerimiz kayıp. Göreviniz ise 9 saniyede 5. askeri bulmak. Hazırsanız, başlayın!

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Optik yanılsamalar sadece gözlerimizi aldatmakla kalmaz, aynı zamanda psikoloji, nöroloji ve sanat gibi birçok alanda da kendini gösterir.

Özellikle bu grafik bulmacalar, belirsiz ve çelişkili bilgileri nasıl anladığımızı sorgulamamıza neden olur.

Beynimizin optik illüzyonlara nasıl tepki verdiğini anlamak, bizi bilişsel süreçler, anatomik yapılar ve duyusal işlemler konusunda daha bilinçli kılar.

Şimdi kendinizi test etmeye hazır mısınız?

Yukarıdaki görselde 5 asker görülüyor ve bu askerlerden biri kayıp.

Sizin göreviniz ise 5. askeri 9 saniyede tespit etmek.

Belirtilen süre içerisinde askeri bulanları tebrik ederiz. Keskin gözlere sahipsiniz demektir.

Hala bulamayanlar için cevap aşağıda: