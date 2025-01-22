4 gün çalışma başladı mı, nasıl olacak? Kimler haftada 4 gün çalışabilecek?

Yağmur Dinç

Türkiye’de yeni çalışma sistemi için adımlar atılıyor.

Özellikle esnek çalışma modelleri örnek alınarak iş hayatı yeniden şekillendirecek.

Düzenlemelerle uzaktan, kısmi ve vardiyalı çalışma gibi modeller yasal güvenceye kavuşacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk sahibi kadınların istihdamını kolaylaştıracak esnek çalışma düzenlemelerinin yakında açıklanacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik mevzuatını bu modellerle uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

4 GÜN ÇALIŞMA MODELİ

Yeni düzenlemelerle çalışanlar, haftanın bir gününü boş bırakmak için diğer günlerde 10’ar saatlik mesai yapabilecek.

Haftalık çalışma süresi olan 40 saat, günlere farklı şekillerde dağıtılabilecek.

KİMLER ÖNCELİKLİ

Yeni düzenlemelerin imalat, tekstil, yazılım ve dijital sektörlerde uygulanması planlanıyor.

Çalışma saatlerini belirleme esnekliği, özellikle çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlayacak.