4 maç beIN SPORTS'ta yayınlanacak! 17 Kasım 2024 maç programı

Hüseyin Topuz
17 Kasım Pazar günü Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanacak 4 müsabaka beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.
Her hafta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan maçları yayınlayan beIN SPORTS'un, 17 Kasım Pazar günü yayınlayacağı maçlar merak ediliyor.
Basketbol tutkunları Pazar günü oynanacak mücadelelerin detaylarını araştırmaya başladı.
beIN SPORTS'un bugün ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.
Peki, beIN SPORTS'un bu hafta yayınlayacağı maçlar hangileri ? İşte maçlar ve başlama saatleri...
17 Kasım Pazar
13:00 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka Lassa (beIN 5)
15:30 Tofaş - Aliağa Petkim Spor (beIN 5)
18:00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Bursaspor (beIN Haber)
20:30 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (beIN 5)