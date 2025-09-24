4 maç TRT'de şifresiz yayınlanacak! 24 Eylül Çarşamba şifresiz maç programı...

TRT Spor ve TRT 1, TFF 1. Lig ve Avrupa Ligi'nde oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TRT'nin 24 Eylül Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor ve TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün TFF 1. Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 4 maç TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...

24 Eylül Çarşamba

14:30 Bandırmaspor - Manisa FK (TRT Spor)

17:00 Erzurumspor FK - Keçiörengücü (TRT Spor)

20:00 Bodrum FK - Van Spor FK (TRT Spor)

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe (TRT 1)