4 maç TRT'de şifresiz yayınlanacak! İşte, 23-24 Haziran şifresiz maç programı...

Liglerin sona ermesinin ardından futbola hasret kalan sporseverler FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarını yakından takip ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ülkemizdeki yayıncısı olan TRT birbirinden keyifli maçları şifresiz olarak ekrana getiriyor.

TRT 1 ve TRT Spor'un 23 Haziran 2025 Pazartesi günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT'nin şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

23 Haziran Pazartesi

22:00 Atletico Madrid - Botafogo (TRT Spor)

22:00 Seattle Sounders - PSG (TRT 1)

24 Haziran Salı

04:00 Portp - Al Ahly (TRT 1)

04:00 Inter Miami - Palmeiras (TRT Spor)