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4 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

4 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar... TV8,5'un bu hafta sonu şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar ve başlama saatleri...