4 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte, TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz
Futbolu yakından takip edenler TV8,5 kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.
TV8,5 kanalı Hollanda Ligi, Belçika Ligi'nde oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
Futbolseverler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.
Bu hafta sonu Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak 4 karşılaşma TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..
1 Mart Cumartesi
18:00 Gent - Club Brugge (TV8,5)
20:45 Go Ahead Eagles - PSV Eindhoven (TV8,5)
2 Mart Pazar
14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar (TV8,5)
20:30 Standart Liege - Anderlecht (TV8,5)