4 Nisan reyting sonuçları: İnci Taneleri gitti, zirvenin yeni sahibi... 4 Nisan 2024 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

4 Nisan Perşembe reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.

AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, üçüncü sırada İnci Taneleri tekrar yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.