40 yıllık kuyumcu açıkladı: Altınları ve tektaşı bu yöntemle patlatan yaşadı! İlk günkü gibi oluyor

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Günlük hayatta kullanılan birçok aksesuar çeşitli nedenlerden kararma sorunuyla karşı karşıya bırakır.

Sık sık taktığınız altın bileklikler yüzükler ya da tektaş yüzükler cildinizdeki yağlar, parfüm, sabun kalıntıları ya da toz gibi nedenlerden ötürü sıklıkla kuyumcunun yolunu tutmanıza neden olur.

Özellikle pırlantanın dışarda konumlandığı tektaş modellerde yaşanan bu kararma sorunu çoğu kişi için oldukça can sıkıcıdır.

Ancak tam da bu noktada 40 yıllık bir kuyumcu evdeki basit malzemeler yardımıyla bu takıların temizliğini yapabileceğinizi açıkladı.

Kuyumcunun yolunu tutmanıza gerek kalmayacak olan bu yöntemle birlikte takılarınız ilk aldığınız günkü gibi parıl parıl olacak.

İLK GÜNKÜ GİBİ OLUYOR

Kuyumcuya gitmeden evde altın takıları parlatmak için en ideal karışım, ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ile hazırlanıyor.

Takılarınızı bu karışımda 15-20 dakika beklettikten sonra, yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalayın. Sonrasında bol suyla durulayıp yumuşak bir bezle kuruladığınızda, takılarınızın parladığını fark edeceksiniz.

Tektaş yüzükleri parlatmak için de benzer bir yöntem olan, karbonat ve suyla macun kıvamında bir karışım hazırlayın. Yüzüğünüzü bu karışımla fırçalayın ve birkaç dakika sonra durulayıp kurulayın. Bu işlem taşın berraklığını geri kazandırır.

Ancak, inci, opal veya zümrüt gibi hassas taşlara sahipseniz, evde temizlik yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışın. Çünkü bazı kimyasallar, taşların yapısına zarar verebilir.