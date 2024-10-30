41. TÜYAP kitap fuarı ne zaman ve nerede?

Hüseyin Topuz

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek.

Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevleri, ünlü yazarlar ve okurlar buluşacak.

Vatandaşlar 41. TÜYAP kitap fuarının ne zaman başlayacağını ve ne zamana kadar devam edeceğini araştırmaya başladı.

41. kez düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri İstanbul’da bir araya getirecek.

Peki, 41. TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

TÜYAP kitap fuarı ne zaman?

41. TÜYAP kitap fuarı 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek