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5 bin yıllık piramit bakın ne halde! Gören şoke olacak...

5 bin yıllık piramit bakın ne halde! Gören şoke olacak... Mısır'daki 4500 yıllık Mikerinos Piramidi'nin restorasyon kapsamında granitle kaplanması, tartışmalara neden oldu.