5 bin yıllık piramit bakın ne halde! Gören şoke olacak...

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde bulunan Menkaure piramidi, bir süredir yenileme çalışmalarıyla gündemde.
Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, resmi Facebook sayfasında Menkaure Piramidi restorasyon projesini anlatan kısa bir video yayınlayarak projeyi "yüzyılın projesi" olarak nitelendirdi.
Restorasyondan görüntüler içeren bir videonun dijital ortamda paylaşılmasıyla beraber çalışmalar eleştiri oklarının hedefi oldu.
Granitle kaplanacak
En az 3 yıl sürecek bir restorasyon çalışması kapsamında granit taşlarla kaplanması planlanıyor.
Menkaure Piramidi olarak da bilinen Mikerinos Piramidi, 62 metre yüksekliğinde. Giza piramitleri arasında en küçük yapı.
Yaklaşık 5.000 yıl önce kireçtaşı, granit ve harçtan inşa edildiği tahmin edilen piramit, firavun Menkaure'nin ebedi istirahat yeri olarak tasarlanmıştı.