5. HAFTA! Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Eyüpspor'a konuk oluyor.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört maçta 12 puan toplamayı başardı.

Öte yandan Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor bu sezon oynadığı dört maçta 4 puan topladı.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı dört maçı da en az üç gol atarak kazanan Galatasaray, bu seriye devam etmek istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Eyüpspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Eyüpspor - Galatasaray maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.