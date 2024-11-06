5 Kasım reyting sonuçları: Bahar dizisi rakiplerini devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 KASIM SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total katagorisinde 1.sırada Show TV'nin sevilen dizisi “Bahar” birinci sırada yer aldı. 2.sırada Atv’nin popüler yapımı “Bir Gece Masalı” izleyiciyle buluştu. 3.sırada ise Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı listede yer aldı.

AB kategorisinde de “Bahar” dizisi birinci sırada zirvedeki yerini korudu. 2.sırada TRT1’in tarihi dizisi “Mehmed Fetihler Sultanı” izleyici karşısına çıktı. 3. sırada ise “Bahar” dizisinin özeti sıralamada yer aldı.

ABC grubunda da ilk sırayı “Bahar” dizisi alırken, 2. sırada “Bahar” dizisinin özeti yer buldu. 3. sırada ise “Mehmed Fetihler Sultanı” yer aldı.