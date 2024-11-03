5 maç TRT Spor ve TV8,5'ta şifresiz! 3 Kasım 2024 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler 3 Kasım Pazar günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.

TRT Spor ve TV8,5 kanalları bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TRT Spor ve TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

Pazar günü Trendyol 1. Lig , Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanacak 5 maç TRT Spor ve TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Peki, TRT Spor ve TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

3 Kasım Pazar

13:30 Yeni Malatyaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

15:30 Genk - Royal Antwerp (TV8,5)

16:00 Erzurumspor FK - Amed SK (TRT Spor)

18:00 Millwall - Burnley (TV8,5)

19:00 Iğdır FK - MKE Ankaragücü (TRT Spor)