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5 maç TV8,5'ta şifresiz! 11-12 Ocak'ta TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

5 maç TV8,5'ta şifresiz! 11-12 Ocak'ta TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar... TV8,5'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar ve başlama saatleri...