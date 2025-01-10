5 maç TV8,5'ta şifresiz! 11-12 Ocak'ta TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak maçlar...

Hüseyin Topuz
TV8,5 kanalı Hollanda Ligi, Belçika Ligi ve İngiltere Championship'te oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
Futbolseverler TV8,5 kanalının bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.
Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar gerçekleştiriyor.
11-12 Ocak tarihleri arasında Belçika Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 5 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz yayınlanacak.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bu haftanın maç programı..
11 Ocak Cumartesi
20:15 Genk - OH Leuven (TV8,5)
23:00 PSV - Az Alkmaar (TV8,5)
12 Ocak Pazar
14:15 Twente - Williem 2 (TV8,5)
16:30 Feyenoord - Utrecht (TV8,5)
20:30 Anderlecht - Club Brugge (TV8,5)