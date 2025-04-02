5 saniyelik zeka testi: 88’i bulanların beyni farklı çalışıyor

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Optik illüzyonlar, görsel sistemimizi yanıltarak gerçekte olmayan şeyleri görmemize veya gördüğümüzü yanlış yorumlamamıza neden olur.

Eski zamanlarda bu tür görsel oyunlar büyücülükle, ruhlarla veya doğaüstü güçlerle ilişkilendirilse de, bilim insanları daha sonra bunun beynimizin görsel bilgileri işleme şeklinin bir sonucu olduğunu keşfettiler.

Bu illüzyon testine katılmak için gözlerinizi dört açın!

Görselde gizlenmiş olan "88" sayısını sadece 5 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıda paylaşılan bu testte, göreviniz sadece 5 saniyede 89'lar arasında 88'i bulmak.

Resmin tüm bölümlerini dikkatlice inceleyin.

Verilen süre içerisinde 88 rakamını bulan okuyucularımızı tebrik ediyoruz.

Bulamayanlar aşağıda verilen cevaba bakabilirler.