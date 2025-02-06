5 Şubat reyting sonuçları: Sahipsizler dizisinden şaşırtan düşüş!

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 ŞUBAT ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 3 kategoride de zirveye yerleşti. Esra Erol'da ise Total'de ve ABC grubunda 2. sırayı kaptı.

NOW TV'nin dizisi Leyla Hayat Aşk Adalet Total'de 6. sıraya geriledi. AB grubunda 2. sırada yer alırken, ABC grubunda ise 3. sıraya yerleşti.