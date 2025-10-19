50 TL'nin arkasında kim var? Fatma Aliye'yi tanıyın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

50 Türk Lirası banknotunun arka yüzünde Fatma Aliye Hanım bulunur.

Fatma Aliye, Osmanlı döneminde yetişmiş ilk kadın romancılardan biri olup, hem edebiyat alanında hem de kadın hakları konusunda öncülük yapmıştır.

Romanlarında özellikle kadınların toplumsal konumunu, aile ve eğitim meselelerini işlemiş, Osmanlı kadınının sesini duyurmuştur.

"50 TL'nin arkasında kim var" diye merak ettiyseniz, Fatma Aliye'nin hikayesini dinlemelisiniz.

FATMA ALİYE KİMDİR

1862 yılında İstanbul’da doğan Fatma Aliye, dönemin seçkin ailelerinden birine mensuptu.

İlk eğitimini evde almış, sonra modern okul deneyimleriyle kendini geliştirmiştir.

1877’de yayımladığı “Muhadarat” adlı romanıyla edebiyat dünyasına adım atmıştır.

Daha sonra “Udi”, “Refet” ve “Hanım” gibi eserleriyle Osmanlı roman geleneğine katkıda bulunmuştur.

Fatma Aliye, sadece bir romancı değil, aynı zamanda toplumsal reformların savunucusudur: Kadınların eğitim hakları için yazılar yazmıştır.

Türkiye’de modern kadının simgesi olarak anılır.

Fatma Aliye Hanım, 1936 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

NEDEN BANKNOTTA

Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu tasarımında, her banknotun bir kültürel ve tarihi simgeyi temsil etmesini kararlaştırmıştır.

50 TL’de Fatma Aliye’nin seçilmesi, kadın edebiyatçıların ve toplumsal katkılarının hatırlanması amacı taşır.

Arka plandaki klasik desenler ve kitap motifleri, onun edebiyat ve bilgiye olan bağlılığını simgeler.