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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 6 Ocak 2025 tarihi itibariyle isim değişikliğine gitti. Şirkte, 55 yıllık geçmişi artık ‘Sanipak’ adı altında sürdürecek.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin bu kararının nedeni ise globalleşme ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında olduğu belirtildi.

60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren ve temizlik kağıdı sektöründe lider konumda bulunan şirket tarafından belirlenen yeni ismin ise, hijyen ve sağlık anlamındaki İngilizce ‘sanitary’ kelimesi ile Türkçe temiz anlamındaki ‘pak’ kelimesinin birleşiminden oluştuğu paylaşıldı.

ARTIK SANİPAK OLARAK BİLİNECEK

Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri tarafından alınan isim değişikliği kararı markanın global pazarda daha stratejik bir konumda yer alması sağlanacak.

İsim değişikliğine dair görüşlerini aktardığı açıklamasında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bundan 55 yıl önce temiz ve sağlıklı bir yaşam için yola çıktı. Selpak ile Türkiye’nin ilk markalı temizlik kağıdı üretimini yaptı. Yıllar içinde kişisel hijyen konusunda gerek kategori oluşturarak gerekse bulunduğu kategorileri geliştirerek zengin bir marka ve ürün portföyü oluşturdu.

Böyle güçlü ve yenilikçi bir portföye sahip şirketimizin adını, uluslararasılaşma yolculuğunu da destekleyen ve daha küresel bir isim olan Sanipak’a dönüştürdük. Değişen ve gelişen sürdürülebilirlik gündemine bütüncül bakış açımızı da yansıtan bu kararla, kuruluşumuzun adından ‘tüketim’ kelimesini çıkardık” ifadelerini kullandı.