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57. randevu! Galatasaray-Kayserispor maçı şifresiz o kanalda...

57. randevu! Galatasaray-Kayserispor maçı şifresiz o kanalda... Galatasaray, Süper Lig'de bugün Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak. Maçı takip etmek isteyen futbol severler, hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte GS-KS maçı şifresiz yayın kanalı...