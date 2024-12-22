57. randevu! Galatasaray-Kayserispor maçı şifresiz o kanalda...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.
Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 28 lig maçında 12 kez yendi.
22 Aralık 2024 Pazar GS-KS maçını izlemek isteyenler ise yayın kanalı ve saatini araştırıyor. İşte maçın detayları...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI
22 Aralık Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.