57. randevu! Galatasaray-Kayserispor maçı şifresiz o kanalda...
Yağmur Dinç

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 28 lig maçında 12 kez yendi.

22 Aralık 2024 Pazar GS-KS maçını izlemek isteyenler ise yayın kanalı ve saatini araştırıyor. İşte maçın detayları...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI

22 Aralık Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Yağmur Dinç
Editor