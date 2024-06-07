6 Haziran reyting sonuçları: Bakın ilk sırada kim var...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
6 Haziran Perşembe reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.
AB'de birinci sırada Survivor, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.