6. İslami Dayanışma Oyunları 2025: Türkiye-Azerbaycan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, yarın final maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Peki; maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...