6. İslami Dayanışma Oyunları 2025: Türkiye-Azerbaycan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta?

- Kadın Milli Voleybol Takımı, Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda finale yükseldi.
- Namağlup şekilde ilerleyen Türkiye, finalde Azerbaycan ile karşılaşacak.
- Final maçı, 13 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te yapılacak.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Kadın Milli Takımımız, namağlup olarak finale yükseldi.
Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden Millilerimiz, finalde Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
Kadın Milli Takımımızın turnuvada aldığı sonuçlar şu şekilde:
Maç: Türkiye 3-0 Afganistan
Maç: Türkiye 3-0 İran
Maç: Türkiye 3-0 Azerbaycan
Maç: Türkiye 3-0 Tacikistan
TÜRKİYE-AZERBAYCAN FİNAL MAÇI
Grubu 12 puanla lider tamamlayan Millilerimiz, 2. sırada yer alan Azerbaycan ile finalde karşılaşacak.
Final mücadelesi, 13 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te oynanacak.