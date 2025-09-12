Abone ol: Google News

6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.09.2025 10:07
6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor'un 12-15 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 6 müsabaka TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

12 Eylül Cuma

20:00 Bodrum FK - Adana Demirspor (TRT Spor)

13 Eylül Cumartesi

16:00 Boluspor v Manisa FK (TRT Spor)

19:00 Çorum FK v Van Spor FK (TRT Spor)

14 Eylül Pazar

16:00 Iğdır FK - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Amed SK v Pendikspor (TRT Spor)

15 Eylül Pazartesi

20:00 Erzurumspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

Bilgi Haberleri