6 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor'un 12-15 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 6 müsabaka TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..
12 Eylül Cuma
20:00 Bodrum FK - Adana Demirspor (TRT Spor)
13 Eylül Cumartesi
16:00 Boluspor v Manisa FK (TRT Spor)
19:00 Çorum FK v Van Spor FK (TRT Spor)
14 Eylül Pazar
16:00 Iğdır FK - Serik Spor (TRT Spor)
19:00 Amed SK v Pendikspor (TRT Spor)
15 Eylül Pazartesi
20:00 Erzurumspor - Sakaryaspor (TRT Spor)