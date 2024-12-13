6 maç TV8,5'da şifresiz ekrana gelecek! İşte şifresiz maçların programı

Hüseyin Topuz

TV8,5 kanalının 13-15 Aralık tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Her hafta farklı liglerden maçları şifresiz ekrana getiren TV8,5 bu haftanın programını yayın akışında duyurdu.

İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak birbirinden keyifli müsabakalar TV8,5 ekranlarında yer alacak.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta İngiltere Championship, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanacak 6 maç TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte bu haftanın maç programı...

13 Aralık Cuma

22:45 Mechelen - Royal Antwerp (TV8,5)

14 Aralık Cumartesi

15:30 Preston - Leeds United (TV8,5)

18:00 Middlesbrough - Millwall (TV8,5)

20:45 Heerenveen - PSV Eindhoven (TV8,5)

23:00 Feyenoord - Heracles (TV8,5)

15 Aralık Pazar

18:45 Ajax - Almere City (TV8,5)