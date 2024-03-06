6 Mart 2024 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
ensonhaber.com

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugün hangi seviyelerde seyrediyor?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Elinde altın bulunanlar veya altın almak isteyenler sık sık güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 6 Mart 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.168,17 TL

Satış: 2.168,42 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.641,56 TL

Satış: 3.735,42 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 15.112,00 TL

Satış: 15.340,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.260,36 TL

Satış: 7.470,83 TL

Altın ons

Alış: 2.125,80 Dolar

Satış: 2.126,06 Dolar