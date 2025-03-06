6 Mart 2025 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bugün TFF 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

6 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Real Sociedad - Manchester United

20:45 Fenerbahçe - Rangers

20:45 AZ Alkmaar - Tottenham

20:45 FCSB - Lyon

23:00 Viktoria Plzen - Lazio

23:00 Bodo/Glimt - Olympiakos

23:00 Ajax - Eintracht Frankfurt

23:00 Roma - Athletic Bilbao

UEFA Konferans Ligi

20:45 Panathinaikos - Fiorentina

20:45 Real Betis - Vitoria Guimaraes

20:45 Molde - Legia Varşova

20:45 Kopenhag - Chelsea

23:00 Pafos FC - Djurgarden

23:00 Borac Banja Luka - Rapid Wien

23:00 Celje - Lugano

23:00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

TFF 1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - Pendikspor

16:00 İstanbulspor - Sakaryaspor

16:00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

20:30 Ümraniyespor - Kocaelispor

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Hüseyin Topuz
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