6 Mart 2025 Perşembe maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçlarının programını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Bugün TFF 1. Lig, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
6 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 6 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Real Sociedad - Manchester United
20:45 Fenerbahçe - Rangers
20:45 AZ Alkmaar - Tottenham
20:45 FCSB - Lyon
23:00 Viktoria Plzen - Lazio
23:00 Bodo/Glimt - Olympiakos
23:00 Ajax - Eintracht Frankfurt
23:00 Roma - Athletic Bilbao
UEFA Konferans Ligi
20:45 Panathinaikos - Fiorentina
20:45 Real Betis - Vitoria Guimaraes
20:45 Molde - Legia Varşova
20:45 Kopenhag - Chelsea
23:00 Pafos FC - Djurgarden
23:00 Borac Banja Luka - Rapid Wien
23:00 Celje - Lugano
23:00 Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge
TFF 1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - Pendikspor
16:00 İstanbulspor - Sakaryaspor
16:00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
20:30 Ümraniyespor - Kocaelispor