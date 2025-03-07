6 Mart reyting sonuçları: Fenerbahçe’nin Avrupa sınavı rekor kırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Totalde TRT1’de yayınlanan “Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması” zirvede yer aldı. Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” ikinci sıraya yerleşti. Now TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda” üçüncü sırayı kaptı.