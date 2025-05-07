6 Mayıs reyting sonuçları: Inter'in Şampiyonlar Ligi galibiyeti reytingleri yıktı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 MAYIS SALI REYTİNG SONUÇLARI

Tüm Türkiye dün akşam Inter - Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı final maçını izledi. Karşılaşma tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

İkinci sırada ise Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse dizisi yer aldı. Üçüncü sıraya Bahar dizisi yerleşti.