Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin ardından aile hekimliği çalışanları, kasım ve aralık aylarında Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapmıştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) üçüncü kez iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Alınan grev kararının ardından vatandaşlar tarafından 6 Ocak 2025 Pazartesi günü aile hekimlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Ocak 2025 Pazartesi aile hekimleri çalışıyor mu? Aile hekimleri ne zaman grev yapacak?

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ GREVDE Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki olarak ocak ayında yeniden iş bırakma kararı aldı.

81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü bugün başlayacak ve 10 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.