6 Şubat reyting sonuçları: Olaylı konsey Survivor'ı zirveye taşıdı 6 Şubat 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Şubat Salı reyting sonuçları

Dünün reyting sonuçlarına göre Totalde ilk üçte; Survıvor All Atar, Esra Erol'da ve Yabani yer aldı.

TOTAL'de İlk 10 Program:

SURVIVOR ALL STAR - TV8

ESRA EROL'DA - ATV

YABANI - FOX

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

ATV ANA HABER - ATV

MİRAÇ GECESİ - TRT 1

MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7

ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D

AB'de İlk 10 Program:

SURVIVOR ALL STAR - TV8

YABANI - FOX

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

YABANI (ÖZET) - FOX

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

ESRA EROL'DA - ATV

MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7

SURVIVOR ALL STAR ÖZET - TV8

SHOW ANA HABER - SHOW TV

ABC'de İlk 10 Program:

SURVIVOR ALL STAR - TV8

YABANI - FOX

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

ESRA EROL'DA - ATV

YABANI (ÖZET) - FOX

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV

MİRAÇ GECESİ - TRT 1

MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7

ATV ANA HABER - ATV