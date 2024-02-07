6 Şubat reyting sonuçları: Olaylı konsey Survivor'ı zirveye taşıdı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
6 Şubat Salı reyting sonuçları
Dünün reyting sonuçlarına göre Totalde ilk üçte; Survıvor All Atar, Esra Erol'da ve Yabani yer aldı.
TOTAL'de İlk 10 Program:
SURVIVOR ALL STAR - TV8
ESRA EROL'DA - ATV
YABANI - FOX
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
ATV ANA HABER - ATV
MİRAÇ GECESİ - TRT 1
MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7
ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D
AB'de İlk 10 Program:
SURVIVOR ALL STAR - TV8
YABANI - FOX
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
YABANI (ÖZET) - FOX
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
ESRA EROL'DA - ATV
MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7
SURVIVOR ALL STAR ÖZET - TV8
SHOW ANA HABER - SHOW TV
ABC'de İlk 10 Program:
SURVIVOR ALL STAR - TV8
YABANI - FOX
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
ESRA EROL'DA - ATV
YABANI (ÖZET) - FOX
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM - ATV
MİRAÇ GECESİ - TRT 1
MİRAÇ KANDİLİ DUA - KANAL 7
ATV ANA HABER - ATV