60 bin demir takviyesi geri çağrıldı: Zehirlenmeye yol açıyor

ABD’de, California Gold Nutrition markasına ait yaklaşık 60.000 adet demir takviyesi ürünü, ambalaj güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle piyasadan geri çağrıldı.
Yetkililer, ürünlerin çocuklara dayanıklı ambalajlarda sunulmadığını ve bu durumun ciddi sağlık tehditleri oluşturduğunu bildirdi.
Geri çağrılan demir takviyeleri, küçük çocuklar tarafından yanlışlıkla yutulduğunda ölümcül zehirlenmelere yol açabilecek miktarda demir içeriyor.
ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN
Güvensiz ürünler, Ocak 2019 ile Nisan 2025 tarihleri arasında Amazon.com, Walmart.com ve Target.com üzerinden satışa sunuldu.
Ürünü satın alan tüketicilerin, takviye şişelerini çocukların erişemeyeceği şekilde güvence altına almaları, ardından iHerb ile iletişime geçerek geri ödeme işlemleri ve güvenli imha yöntemleri hakkında bilgi almaları gerekiyor.