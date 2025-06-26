60 bin demir takviyesi geri çağrıldı: Zehirlenmeye yol açıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir ürün güvenliği uyarısı yapıldı. California Gold Nutrition markasına ait 60 bin adet demir takviyesi, ambalaj güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle geri çağrıldı.