60 bin yıllık balta keşfedildi! Üç yıl boyunca odada saklanmış…

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İngiltere’nin Batı Sussex bölgesinde yaşayan henüz 9 yaşında olan bir çocuk oyun oynadığı sırada tarihi bir keşfe imza attı.

Çocuk bundan üç yıl önce altı yaşlarındayken Shoreham Plajı’nda oyun oynadığı sırada çakıl taşlarının arasında farklı görünümüyle dikkat çeken parlak bir çakmak taşı buldu.

Parlaklığıyla dikkat çeken nesneyi önemini bilmeden evine götürerek üç yıl boyunca sakladı. Çocuk, Worthing Müzesi’ni gezerken müzede yer alan nesnelerin odasında sakladığı nesne ile benzerliğini fark ettikten sonra tarihi bir keşfe imza attı.

60 BİN YILLIK GEÇMİŞİ VAR!

Müze ziyaretinin ardından üç yıl önce taşların arasında bulduğu nesneyi müzeye götürme kararı almasının ardından gerçek gün yüzüne çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, Worthing Müzesi'nden bir sözcü, çocuğun bulduğu baltanın "Kesinlikle bir Neandertal tarafından yapıldığını" ve yaklaşık 40.000 ila 60.000 yıl öncesine, Geç Orta Paleolitik döneme ait olduğunu belirtti.