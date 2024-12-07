7 Aralık 2024 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

7 Aralık 2024 Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarını hızlandırdı.

Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Konyaspor - Antalyaspor

16:00 Göztepe - Adana Demirspor

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

İngiltere Premier Lig

15:30 Everton - Liverpool

18:00 Aston Villa - Southampton

18:00 Crystal Palace - Manchester City

18:00 Brentford - Newcastle United

20:30 Manchester United - Nottingham Forest

İtalya Serie A

17:00 Genoa - Torino

20:00 Juventus - Bologna

22:45 Roma - Lecce

Fransa Ligue 1

19:00 Monaco - Toulouse

21:00 Nice - Le Havre

23:00 Angers - Lyon

Almanya Bundesliga

17:30 Bayer Leverkusen - St. Pauli

17:30 Holstein Kiel - RB Leipzig

17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

17:30 Bayern Münih - Heidenheim

17:30 Bochum - Werder Bremen

20:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund

İspanya La Liga

16:00 Las Palmas - Valladolid

18:15 Real Betis - Barcelona

20:30 Valencia - Rayo Vallecano

23:00 Girona - Real Madrid