7 Aralık 2024 Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
7 Aralık 2024 Cumartesi günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarını hızlandırdı.
Futbolseverler internette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Konyaspor - Antalyaspor
16:00 Göztepe - Adana Demirspor
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
İngiltere Premier Lig
15:30 Everton - Liverpool
18:00 Aston Villa - Southampton
18:00 Crystal Palace - Manchester City
18:00 Brentford - Newcastle United
20:30 Manchester United - Nottingham Forest
İtalya Serie A
17:00 Genoa - Torino
20:00 Juventus - Bologna
22:45 Roma - Lecce
Fransa Ligue 1
19:00 Monaco - Toulouse
21:00 Nice - Le Havre
23:00 Angers - Lyon
Almanya Bundesliga
17:30 Bayer Leverkusen - St. Pauli
17:30 Holstein Kiel - RB Leipzig
17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg
17:30 Bayern Münih - Heidenheim
17:30 Bochum - Werder Bremen
20:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund
İspanya La Liga
16:00 Las Palmas - Valladolid
18:15 Real Betis - Barcelona
20:30 Valencia - Rayo Vallecano
23:00 Girona - Real Madrid