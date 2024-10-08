7 Ekim reyting sonuçları: Kızıl Goncalar rakiplerini devirdi, zirveye yerleşti 7 Ekim 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Now TV’de izleyiciyle buluşan “Kızıl Goncalar”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Masterchef Türkiye”, 3.sırada “Kızıl Goncalar” dizisinin özeti yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada “Masterchef Türkiye”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.