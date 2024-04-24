7 gün boyunca içen sütun oluyor! Direkt baseni eritiyor... Basen genişliğinden rahatsız olanlar için yağ yakıcı o formül haberimizde! 7 gün boyunca tüketen etkisini görüyor. İşte basen inceltici detoks suyu...

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Kadınların en şikayetçi oldukları bölge sayılan basen, bacakları daha geniş gösteriyor.

Basen bölgesindeki yağları eritmek isteyenler ise çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Haberimizde detoks tarifi sayesinde düzenli içenlerin basenleri eriyip gidecek.

Beslenme ile desteklendiği takdirde ciddi bir incelme sağlayabilirsiniz.

İşte basen eriten o tarif!

Basen incelten kür

Su tüketmek, yağ yakmanın ilk kuralıdır. Suyunuzu yağ yakımını hızlandıran bir hale dönüştürmek ise sizin elinizde.

Özellikle basen bölgesi için elma ve tarçın etkili olacaktır.

Metabolizmayı hızlandıran elma, vücudunuzdaki yağları yakmaya yardımcı oluyor.

Kilo vermede en etkin baharatlardan biri olan tarçın ise kan damarlarını uyararak fazla yağların erimesini destekliyor.

7 gün boyunca sabah akşam elmalı tarçınlı su içenler, basen bölgelerinde incelme olduğunu fark edecektir.